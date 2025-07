Guirassy porta il Borussia Dortmund ai quarti: Monterrey eliminato

Vince 2-1 il Borussia Dortmund sui messicani del Monterrey. Grande protagonista Guirassy,che ha segnato due gol.

AVANTI COL BRIVIDO – Alle 3 italiane va in scena l’ultimo ottavo di finale del Mondiale per Club, ossia quello che vede in campo il Borussia Dortmund e il Monterrey. Opportunità speciale per i messicani di Torrent, che quasi a sorpresa hanno superato la fase a gironi del gruppo E insieme all’Inter e da secondi classificati. Ma ad Atlanta, i messicani devono scontrarsi contro la forza di Guirassy che nel giro di dieci minuti praticamente apre e chiude la pratica da solo: prima al 14′ su assist di Adeyemi e poi al 24′ sempre su assist dell’esterno tedesco. Il Borussia Dortmund nel primo tempo è implacabile e ha un altro paio di occasioni per chiudere la partita. Non lo fa e ad inizio ripresa, il Monterrey si rimette in gioco con la rete di Berterame dopo appena tre minuti di secondo tempo. I messicani ci credono e hanno almeno un’altra nitida occasione per trovare il clamoroso gol del pari e rimandare la qualificazione agli ottavi di finale. Seppur a fatica, il Borussia riesce a portarla a casa. Ai quarti ci sarà la sfida contro il Real Madrid, che in serata aveva fatto fuori la Juventus.

BORUSSIA DORTMUND-MONTERREY 2-1

14′ e 24′ Guirassy, 48′ Berterame