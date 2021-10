Guidolin: «Scudetto? Inter cosapevole, ma saranno in sette a giocarselo!»

Guidolin intervistato sul Corriere dello Sport ha detto la sua riguardo il campionato di Serie A, l’Inter e il paragone con le altre sei squadre.

LOTTA SCUDETTO – Guidolin parla della lotta scudetto facendo riferimento alle sette squadre che secondo lui si contenderanno il campionato: «Lo scudetto in Serie A se lo giocheranno in sette, anche l’Atalanta. Il Napoli mi affascina, è la squadra che gioca meglio, anche se il Milan non è da meno. La squadra è figlia della saggezza e della competenza di Stefano Pioli, è un piacere guardarlo. Ad oggi il cantiere più aperto è quello della Lazio, il lavoro che deve fare Maurizio Sarri è superiore rispetto a quello che deve fare Simone Inzaghi all’Inter e Mourinho alla Roma. L’Inter ha qualità e consapevolezza di poter rivincere, prendendo Correa l’Inter è di nuovo fortissima».

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti