Francesco Guidolin, allenatore al momento senza panchina, incorona Romelu Lukaku. Ecco l’opinione del tecnico, in un’intervista a “Calcio Today”.

CANNONIERE – Francesco Guidolin traccia un giudizio sulla Serie A, che vede l’Inter capolista in solitaria. Ed esalta il suo leader, Romelu Lukaku: il belga è a quota 19 reti in questo campionato. Ecco le parole dell’allenatore: «Fino ad adesso è stato un campionato incerto e bello. Quasi tutte le squadre hanno tentato di arrivare al risultato attraverso il gioco. È incerto per quello che riguarda la classifica e le primissime posizioni. Anche se l’Inter ha preso un vantaggio che potrebbe rivelarsi determinante. Il giocatore più determinante in Serie A? Lukaku è forse il giocatore più determinante, perché anche quando non gioca benissimo – ed è raro – è comunque utile alla squadra. E poi è un giocatore che fa un sacco di gol. Sceglierei proprio la coppia offensiva dell’Inter».

Fonte: Alberto Pucci – calciotoday.it