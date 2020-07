Guidolin: “Inter attaccata alla Juventus finché ha potuto, ancora gran finale”

Per Guidolin l’Inter può ancora togliersi delle soddisfazioni in questo finale di stagione. L’ex allenatore, ora commentatore per DAZN, ha parlato della possibilità che le inseguitrici della Juventus tengano ancora testa ai bianconeri, nonostante il 2-2 di ieri con l’Atalanta.

CAMPIONATO ANCORA APERTO? – Francesco Guidolin valuta lo stato di forma delle inseguitrici della Juventus in Serie A: «Quello che sta facendo l’Atalanta è straordinario, la Lazio sta facendo un grande campionato. L’Inter è rimasta attaccata finché ha potuto, finché ha avuto la forza di rimanere attaccata alla Juventus. Adesso sta perdendo qualche punto, ma ha ancora la possibilità di fare un bel finale. Anche io do favorita la Juventus, ma se fosse arrivata a -6 l’Atalanta penso che un pensierino…»