Guidolin: «Inter a -7 può ancora rientrare. Milan e Napoli fino in fondo»

Si accende la corsa scudetto con Milan e Napoli in testa appaiate e l’Inter dietro a meno sette punti. Francesco Guidolin, su Tutti Convocati, ritiene queste tre squadre le più quotate ad arrivare fino all’ultimo

SCUDETTO − Questo il pensiero di Guidolin sulla corsa ai primissimi posti: «Penso che Milan e Napoli hanno un ritmo velocissimo, l’Inter con sette punti di distacco ha ancora possibilità di rientrare. La Juventus credo che non ce la faccia più. Per l’Inter, c’è il margine di recupero. Abbiamo già giocato un terzo di campionato e quelle che sono prime lo sono con merito. Ne vedo tre rientrare, qualcun’altra si può aggiungere. Milan e Napoli vanno fino in fondo ma l’Inter può recuperare».