Guidolin: «Difesa a 3? Il Chelsea gioca come l’Inter, fa le cose bene»

Francesco Guidolin è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24” e ha parlato del Chelsea vincitore della Champions League nella finale di sabato contro il Manchester City. Il club londinese ha sfatato il “tabù” della difesa a 3 e Guidolin ha fatto un paragone con l’Inter neo Campione d’Italia.

LA DIFESA A 3 – Guidolin non crede che si possa ridurre il discorso a un mero fatto numerico sul modulo e fa un paragone tra Chelsea e Inter: «Qualcuno dice che in Europa non si vince con la difesa a 3. In Europa per vincere bisogna fare le cose bene e il Chelsea le ha fatte giocando con pragmatismo, lasciano pochi spazi e ripartendo in velocità, come ha fatto l’Inter in campionato. Così ha vinto la partita, con un grande piano gara della squadra. Non è importante il sistema, ogni allenatore deve essere credibile col suo gioco a prescindere dal modulo».