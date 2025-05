Guida AVAR di Inter-Lazio. Temeva ritorsioni dei tifosi del Napoli!

Non si può non avere delle forti perplessità in merito alla designazione arbitrale di Inter-Lazio, con Marco Guida scelto per il ruolo di AVAR nonostante abbia pubblicamente ammesso di non voler arbitrare il Napoli per il timore di ritorsioni. Napoli, lo ricordiamo, che è il rivale dell’Inter in Serie A.

DECISIONE DISCUTIBILE – L’arbitro Marco Guida è stato designato per il ruolo di AVAR del match di Serie A tra Inter e Lazio. La scelta ha fatto rumore perché, soltanto un mese fa, il fischietto campano aveva pubblicamente ammesso di aver chiesto a chi di competenza di non essere impiegato in occasione delle sfide del Napoli, squadra della città in cui risiede. Le motivazioni addotte dall’arbitro italiano fanno ancora più riflettere gli osservatori, tenendo conto delle specifiche preoccupazioni manifestate da Guida rispetto alle possibili ritorsioni del tifo napoletano per un arbitraggio ritenuto sfavorevole al Napoli.

Guida AVAR di Inter-Lazio. Contraddizione evidente in atto

LA CONTRADDIZIONE – Dell’imparzialità e integrità morale dell’arbitro Guida non ci sono dubbi, dato quanto da lui dimostrato in questi anni di servizio. Il problema, piuttosto, è il fatto di non aver messo sullo stesso piano due situazioni che avrebbero meritato di esserlo. A mancare, in sostanza, è quel principio di eguaglianza che avrebbe dovuto indurre a considerare come egualmente sussistenti i rischi di “ritorsioni” ai danni di Guida, anche se in campo ci sarà l’Inter e non il Napoli. I nerazzurri, infatti, si contendono lo scudetto proprio contro i partenopei, in una lotta serrata nella quale anche il singolo punto sarà decisivo per le sorti finali del Campionato.