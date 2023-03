Gugnali: «Lautaro Martinez merita di essere capitano dell’Inter!»

Claudio Gugnali, argentino ex calciatore e viceallenatore dell’Albiceleste, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.com. Con l’occasione, tra le altre cose, ha detto la sua anche sulla crescita e sulla stagione condotta fin qui da Lautaro Martinez, diventato ormai un vero e proprio leader per l’Inter (vedi articolo). Le sue parole.

CAPITANO − Claudio Gugnali, ex calciatore ed ex viceallenatore di Alejandro Sabella per l’Argentina fino al 2014, è intervenuto così ai microfoni di Sportitalia parlando, tra le altre cose, anche di Lautaro Martinez: «Lautaro dopo il Mondiale è tornato carico e sta attraversando un grande momento all’Inter. Questo nonostante il fatto che abbia giocato meno di quanto ci si aspettasse in Qatar, dato che era arrivato come punta di riferimento della squadra di Scaloni. È in un momento di forma eccezionale. Io lo fari certamente capitano dell’Inter: da qui ai prossimi anni lo farei capitano dei nerazzurri perché ha le qualità giuste per farlo. Ma credo che sia una decisione che spetti innanzitutto all’allenatore, che assieme al gruppo ed ai dirigenti dovrà decidere a chi affidare la fascia».

