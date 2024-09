Gudmundsson accende la Fiorentina: doppietta e Lazio rimontata!

Fiorentina-Lazio termina 2-1. Apre le marcature Gila per i biancocelesti, poi tra le fila dei viola entra Gudmundsson e ribalta tutto su rigore.

PRIMO TEMPO – La domenica della quinta giornata di Serie A viene inaugurata da Fiorentina-Lazio, in scena all’Artemio Franchi di Firenze. Il primo tempo si apre con la squadra padrone di casa subito pericolosa: ad impensierire Provedel è Colpani, che prova a sfruttare l’assist di Kean. L’italiano calcia e il portiere laziale devia, mandando il pallone sul palo. Dopo dieci minuti ad avvicinarsi al vantaggio sono i biancocelesti, con una bella azione di Isaksen conclusa dal destro di Zaccagni: De Gea però è bravo a negare la gioia del gol. Il match del Franchi si sblocca solo pochi minuti prima dell’intervallo: al 41′ Tavares batte un calcio di punizione dalla sinistra: Gila in area salta più alto di tutti e infila il pallone in rete per lo 0-1 della Lazio.

FINALE – Nella seconda frazione di gioco Raffaele Palladino ha una carta in più da giocare: Albert Gudmundsson, uno dei calciatori più ambiti sul mercato (corteggiato anche dall’Inter) fa il suo esordio stagionale. L’islandese si rende subito protagonista, guadagnandosi un calcio di rigore al 48′: Guendouzi in area di rigore gli pesta un piede. L’ex Bologna non sbaglia dal dischetto e pareggia i conti 1-1. La sfida resta bloccata sul pari per gran parte del secondo tempo ma la svolta arriva sui minuti finali: i biancocelesti commettono di nuovo un fallo in area di rigore. L’arbitro, dopo aver consultato il VAR, decide di assegnare un altro penality e di ammonire Tavares, autore del fallo. Dal dischetto parte di nuovo Gudmundsson, che con un altro destro spiazza ancora Provedel, chiudendo definitivamente la sfida al 90′.