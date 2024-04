Gudmundsson tanto per cambiare e il Genoa inguaia il Verona

Il Genoa ha vinto in trasferta 2-1 sul campo del Verona col gol del solito Gudmundsson. Gli scaligeri ora rischiano tantissimo.

INGUAIATI − Al Bentogodi si gioca Verona-Genoa. Match di estrema importanza per gli scaligeri, che sono in piena lotta per rimanere in Serie A. L’inizio è dei più promettenti: pronti-via e dopo otto minuti arriva il gol del vantaggio con Bonazzoli, che salta anche Martinez e fa 1-0. Il Genoa, per l’occasione senza Retegui infortunato, non ci sta. Intorno al 25’, Vasquez colpisce la traversa di testa da corner. Nel finale di primo tempo, la squadra di Gilardino pareggia i conti con Ekuban. Nella ripresa, entra meglio il Grifone che al 52’ va in vantaggio col solito Gudmundsson. Il Verona si riversa in avanti alla ricerca quantomeno del pari. Gol che arriva al 70’ con Swiderski, ma poi annullato dal Var per fuorigioco. Finisce 2-1 per il Genoa, che inguaia i padroni di casa.