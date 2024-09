Gudmundsson, ‘problema’ scampato per l’Inter? Ancora assente!

Uno dei nomi più caldi nello scorso mercato dell’Inter era quello di Albert Gudmundsson, individuato come profilo per completare l’attacco. Finito poi alla Fiorentina, non ha di fatto ancora messo piede in campo. E non lo farà neanche la prossima partita.

PROBLEMA SCAMPATO – Per quasi tutto il corso della scorsa estate, quello di Albert Gudmundsson era uno dei principali nomi legati al mercato dell’Inter. Il tutto legato alle cessioni di Marko Arnautovic e Joaquin Correa – che non sono poi arrivate – come profilo per completare il reparto e fornire un’ulteriore alternativa a Simone Inzaghi oltre al trio Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Una trattativa, di fatto, mai decollata. Anche a causa del prezzo del cartellino, su cui il Genoa non ha mai fatto marcia indietro. Ma, col senno di poi, il fatto che alla fine lo abbia ingaggiato la Fiorentina potrebbe aver permesso all’Inter di schivare un possibile problema.

Gudmundsson, slitta ancora il debutto con la Fiorentina

NON CONVOCATO – Dopo aver già saltato le prime tre giornate di campionato, Albert Gudmundsson continua a veder slittare il suo debutto con la maglia della Fiorentina. Nella prossima gara contro l’Atalanta, infatti, l’attaccante islandese non figura neanche tra i convocati. Il tutto è legato al problema di cui già si parlava quando lo seguiva l’Inter, ovvero il processo in corso nel suo Paese natale, dove è accusato di “cattiva condotta sessuale”. E proprio in questi giorni Gudmundsson si trova in Islanda per questa questione. E non solo slitta il suo debutto, ma ci vorrà anche del tempo prima che possa entrare in forma, avendo di fatto saltato la preparazione e dopo aver recuperato da un infortunio. Insomma, l’Inter può tirare un sospiro di sollievo.