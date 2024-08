Gudmundsson potrebbe non esserci contro l’Inter: Fiorentina a un passo!

Albert Gudmundsson è da tempo sul taccuino della Fiorentina per un suo acquisto in questa finestra di calciomercato: l’islandese potrebbe non esserci contro l’Inter.

LA SITUAZIONE – Albert Gudmundsson, possibile avversario dell’Inter nel match d’esordio in Serie A contro il Genoa, è a un passo dal passaggio alla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato. Il calciatore islandese finirà alla Viola nel momento in cui il Genoa avrà trovato il sostituto di Mateo Retegui, ceduto in estate all’Atalanta per una cifra pari a 22 milioni di euro più 3 di bonus.

Gudmundsson potrebbe mancare contro l’Inter: Genoa al lavoro!

LO SCENARIO – La volontà del Grifone è molto chiara, perdere Gudmundsson dopo Retegui non potrebbe essere accettato in caso di mancato acquisto previo di un calciatore considerato come un degno sostituto dell’italiano. La speranza di Alberto Gilardino è di avere un quadro più chiaro della situazione prima dell’inizio del campionato, così da poter immaginare come poter lavorare in vista della prossima stagione. L’Inter, dal canto suo, potrebbe sperare nell’assenza di quello che, al momento, è l’elemento più pericoloso dell’attacco dei genoani. Una sua presenza nel match d’esordio contro i meneghini, infatti, sarebbe un fattore importante per il Grifone al momento della costruzione delle azioni offensive.