Gudmundsson mette nel mirino Fiorentina-Inter. Tutto è possibile – TS

Albert Gudmundsson pregusta il ritorno in campo in occasione della sfida che la sua Fiorentina dovrà disputare contro l’Inter il giorno 30 novembre.

LA SITUAZIONE – Albert Gudmundsson ha giocato la sua ultima partita, con la Fiorentina, nella trasferta di Lecce terminata con il punteggio di 6-0 a favore dei toscani. La sua assenza, che dura dal 20 ottobre, non è pesata sul rendimento della squadra di Raffaele Palladino. Il suo team ha infatti trovato una continuità di gioco e risultati grazie al duo Lucas Beltrán-Moise Kean, che ha mostrato un’intesa invidiabile in attesa del rientro dell’islandese. Un recupero che appare sempre più vicino, tanto da non essere scongiurato neppure per la prossima sfida di campionato contro l’Inter.

Gudmundsson disponibile per Fiorentina-Inter? Il punto

LE DICHIARAZIONI – A proposito della possibile presenza di Gudmundsson nel match tra la Fiorentina e l’Inter, il tecnico dei toscani Palladino ha espresso un punto di vista non pessimistico riguardo il verificarsi di una tale eventualità. L’allenatore campano, infatti, ha parlato espressamente della possibilità che l’islandese sia convocato per la sfida di sabato: «Ha fatto solo due allenamenti in gruppo, ma da domani sarà in pianta stabile con noi. Se tutto va bene, conto di recuperarlo per l’Inter».

