Gudmundsson-Fiorentina, trattativa ben avviata ma non ancora definita: le ultime

Albert Gudmundsson è sempre più vicino a indossare la maglia della Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato. Deve ancora essere risolto qualche dettaglio prima della fumata bianca.

IL PUNTO – Albert Gudmundsson e la Fiorentina sembrano essere destinati a dirsi sì in questa finestra di mercato. Il giocatore islandese, a lungo nel mirino dell’Inter per rinforzare il suo attacco dopo aver provato a definire le cessioni dei propri esuberi nel reparto, rappresenterebbe il “sostituto ideale” per la Viola in caso di cessione di Nico Gonzalez in estate. Non esattamente in termini di ruolo, data la posizione centrale occupata in campo dall’islandese, ma in quanto al tasso tecnico del calciatore e alla leadership che potrebbe esercitare sul rettangolo di gioco.

Gudmundsson e la Fiorentina: cosa manca alla chiusura?

LO SCENARIO – Il club ligure deve decidere se accettare l’ultima proposta presentata nelle ultime ore dalla Fiorentina per la cessione di Gudmundsson: 7 milioni di euro di parte fissa più 18 milioni da garantire in termini di riscatto obbligatorio nella prossima estate. La sensazione è che l’accordo potrà concludersi, nelle prossime settimane, dopo che la Viola avrà definito la cessione di Nico Gonzalez all’Atalanta o alla Juventus.

LATO NERAZZURRO – L’Inter ha deciso di non inserirsi nella trattativa, consapevole di non avere spazio libero nel reparto avanzato. Ciò non significa che i nerazzurri non stiano contestualmente provando a far partire i calciatori che non rientrano nei propri piani per il futuro: Joaquin Correa, Martin Satriano e Marko Arnautović continuano ad essere fortemente indiziati per una cessione in estate.