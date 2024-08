Gudmundsson-Fiorentina, gioco a incastri definirà la chiusura o meno dell’affare – Sky

Per Albert Gudmundsson è sempre fortissimo l’interesse della Fiorentina, ma il possibile approdo dell’islandese a Firenze dipenderà da una serie di variabili ulteriori.

LA SITUAZIONE – Albert Gudmundsson è sempre sul taccuino della Fiorentina per un possibile trasferimento a Firenze in questa sessione estiva di calciomercato. Di ciò ha parlato Luca Cilli a Sky Sport, con una particolare attenzione posta sul “gioco a incastri” che definirà il futuro di questa operazione: «Per il Genoa è un calciatore dalle caratteristiche uniche. Si tratta del giocatore su cui punta la Fiorentina per andare a sostituire eventualmente Nico Gonzalez. Tutto è collegato, perché se esce Nico la Viola può prendere Gudmundsson. Se non esce, a quel punto anche per l’islandese lo scenario potrebbe cambiare. Si tratta di una situazione ingarbugliata, ma anche bella perché basta un piccolo spostamento per cambiare l’intero scenario!».

Gudmundsson si avvicina all’Inter, ma in un senso diverso rispetto a quello auspicato!

LA SFIDA – Ecco che l’islandese si avvicina così all’Inter, ma non dal punto di vista del calciomercato. Il Genoa sfiderà i nerazzurri nella prima partita della prossima stagione di Serie A, con Gudmundsson che verrebbe sicuramente schierato titolare in caso di mancata cessione in questa finestra di calciomercato. In questo senso, i meneghini vedrebbero l’islandese come proprio avversario sin da subito, consapevoli di non aver avuto gli strumenti per provare l’affondo decisivo per il suo acquisto.