Gudmundsson, la Fiorentina fa sul serio: un vantaggio può aiutare a chiudere! – SM

Albert Gudmundsson si avvicina alla Fiorentina, che sta per cedere Nico Gonzalez in questa finestra estiva di calciomercato.

IL PUNTO – Albert Gudmundsson è sempre più vicino alla Fiorentina di Raffaele Palladino. La squadra viola sta lavorando con molta fiducia al suo ingaggio, consapevole di poter disporre di un vantaggio di natura economica potenzialmente decisivo per far andare a dama l’affare. L’islandese si è mostrato aperto all’idea di trasferirsi alla Fiorentina, così come il Genoa di cederlo in estate.

Gudmundsson-Fiorentina, cosa manca per la fumata bianca?

IL FUTURO – A proposito del possibile passaggio di Gudmundsson alla Viola, Sport Mediaset ha riferito di un avvicinamento graduale della Fiorentina al calciatore islandese, stante il parallelo svolgimento di una trattativa per la cessione di Nico Gonzalez in estate. Questa sessione estiva di calciomercato sta entrando nel suo vivo, soprattutto per quanto riguarda il fronte offensivo. Gli incastri di mercato che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane hanno il potenziale di rivoluzionare i reparti offensivi di alcune delle big di Serie A.

POSIZIONE INTER – L’Inter osserva tali vicende dall’esterno, consapevole dell’assenza dei presupposti per poter concretizzare il suo interesse nei confronti dell’islandese. Gudmundsson si allontana perché i calciatori che i nerazzurri vorrebbero cedere in estate, ossia Joaquin Correa, Martin Satriano ed eventualmente Marko Arnautović, sono ancora saldi nelle loro posizioni.