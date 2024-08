Gudmundsson-Fiorentina, dal Genoa importante apertura: questa la richiesta – Sky

Albert Gudmundsson si sta avvicinando a grandi passi alla Fiorentina in questa finestra di calciomercato. Il Genoa ha dimostrato di essere aperto alla sua cessione, motivo per cui la trattativa sta avanzando verso il traguardo.

LA RICHIESTA – Albert Gudmundsson potrebbe trasferirsi alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Secondo quanto riferito da Luca Cilli a Sky Sport, un primo importante tassello è stato apposto attraverso la presentazione di un’offerta, da parte della Viola, cui non è seguita minimamente un’opposizione da parte del Grifone. Nello specifico, la squadra ligure ha richiesto un aumento della cifra che i gigliati dovrebbero garantire in termini di prestito oneroso. Una volta definito questo dettaglio, l’islandese sarà virtualmente un calciatore della Fiorentina.

Gudmundsson è più vicino alla Fiorentina: l’Inter non si inserisce!

LATO INTER – L’Inter, per il momento, ha deciso di non fare concorrenza alla Fiorentina nella corsa al calciatore islandese. Il motivo è scontato: l’assenza di quelle cessioni necessarie, nel reparto offensivo, per poter fare spazio a un nuovo innesto in attacco. Gudmundsson piace, e tanto, alla squadra meneghina, ma la società nerazzurra non è in possesso degli strumenti per poterlo ingaggiare in estate. Ecco che, con l’Inter ferma sul mercato in entrata, la Fiorentina vuole provare a chiudere nell’immediato per il suo grande obiettivo per il reparto offensivo.