Gudmundsson, parla DS Genoa: «Inter? Fa piacere sentir parlare di noi!»

Nel corso dell’evento “Transferrom Summit” Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, parla delle voci di mercato sull’interesse dell’Inter per Albert Gudmundsson.

PROFILO APPETIBILE – Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, si dice fiero dell’accostamento dei giocatori del club a squadre del calibro dell’Inter. Intervistato da Radio Sportiva l’esperto di mercato dichiara: «Tante voci sul Genoa come Gudmundsson all’Inter? A noi fa piacere tutto questo parlare del Genoa e di quanto stiamo cercando di costruire da due stagioni. La nostra è una squadra che suscita interesse perché ci sono profili seguiti da tante squadre, com’è normale che sia visto che abbiamo dei giocatori che hanno profili appetibili non solo sul mercato italiano ma anche su quello internazionale. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare nelle ultime 9 partite e quello è il nostro pensiero in questo momento. Abbiamo cercato di confermare una base e dare una solidità a questa squadra. Gudmundsson? In funzione di ragionare sempre secondo la maniera strategica ma alla stesso tempo di mantenere una struttura di squadra, che ci permettesse di arrivare in fondo alla stagione in maniera giusta e senza stravolgere le cose. abbiamo pensato che fosse il caso di tenerlo a gennaio».