Guarneri: «Inter-Cremonese mia partita del cuore! Ma il tifo per una»

Guarneri è uno storico doppio ex di Inter-Cremonese e fa ritorno al Meazza per la partita della quarta giornata di Serie A. L’ex difensore della squadra da sogno degli anni Sessanta ha brevemente parlato a Inter TV.

SFIDA PARTICOLARE – Queste le sensazioni di un grande ex come Aristide Guarneri: «È sempre emozionante rivedere questo campo, mi vengono i ricordi di qualche anno fa. Sempre bello. Questa la mia partita del cuore? Sì… Faccio il tifo per tutte e due, nel senso che spero che l’Inter vinca il campionato e la Cremonese si salvi. Ma il tifo lo faccio per l’Inter, poi sono di Cremona e se si salva sono felice. Che partita mi aspetto? Prima di tutto l’Inter non deve sottovalutare l’avversario, che pure ha perso tre partite. Bisogna giocare con la testa, aiutarsi tutti e non guardare i risultati passati ma in avanti. I tifosi si stanno comportando molto bene, non ce ne sono così in Italia».