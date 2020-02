Guarneri: “Inter, con Conte passi da gigante. Eriksen e il derby…”

Aristide Guarneri, difensore della Grande Inter di Helenio Herrera, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Tutto Mercato Web”. Si è parlato dei nerazzurri di Conte e inevitabilmente del derby

DIFFERENZE – Aristide Guarneri ha prima parlato dell’Inter di Antonio Conte e della lotta scudetto con Juventus e Lazio: «Rispetto all’anno passato sono stati compiuti passi da gigante. L’Inter ora gioca meglio, è più aggressiva, corre di più. Si vede insomma la mano di Conte e c’è un altro ritmo. Manca però ancora qualcosa per poter essere al top: la Juve quando cambia ed entra un giocatore dalla panchina non si nota la differenza con quello che era in campo. L’Inter ancora non è a quel livello. Per vincere lo scudetto sarebbe necessario che la Juve scendesse di rendimento e poi c’è anche la Lazio che mi sembra ben intenzionata. Certo, l’Inter è sempre lì a tre punti…»

DIFESA – Guarneri si è poi concentrato sulla difesa: «Rispetto ai miei tempi i difensori partecipano di più al gioco, si spingono all’attacco e segnano. Però difensivamente, pur essendo ben impostati, in area qualche lacuna dimostrano di averla. I centrali dei nerazzurri in ogni caso sono forti, bravi di testa e ben messi fisicamente».

DERBY – Guarneri ha inevitabilmente parlato del derby di domenica sera contro il Milan: «Non credo ci sia una vera e propria favorita. Resta una gara a sè. I rossoneri peraltro hanno giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento».

ERIKSEN – Guarneri ha chiuso parlato del neo arrivo Christian Eriksen: «Deve ancora ambientarsi anche se mentalmente si è calato bene nella squadra. È difficile però pensare che possa risolvere tutto lui».

Fonte: Lorenzo Marucci – Tutto Mercato Web.