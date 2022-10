Guarin: «Spesso la soluzione per me era ubriacarmi. Ora voglio dare esempio»

Dalla Colombia arriva una dichiarazione non certo facile da parte di Guarin. L’ex centrocampista dell’Inter, in nerazzurro da gennaio 2012 a gennaio 2016, ora è senza squadra dopo aver lasciato i Millonarios (club di Bogotà). A El VBAR Caracol ammette i suoi problemi con l’alcool.

L’AMMISSIONE – Fredy Guarin non usa mezzi termini per ammettere le sue difficoltà: «È vero che ho avuto problemi con l’alcool, lo riconosco. È sempre stato un problema della mia vita personale, su cui sto lavorando. L’alcool è un problema molto grave, combinato poi con situazioni familiari e personali. Ho dovuto scegliere quello che era della mia vita, avercela sana e tranquilla: è arrivato il momento. Ora mi sento molto felice e contento, sempre motivato. Ho perso molto tempo e tante opportunità per questo problema dell’alcool che avevo, adesso spero di poter dare un insegnamento a molti calciatori e persone. La vita mi ha dato questa opportunità, voglio essere un’ispirazione per superare questa situazione. Spesso la soluzione per me era ubriacarmi e lasciare i problemi da parte, il mio refugio era l’alcool. Mi ha anche portato ad andare via dai Millonarios. Non sono stato un esempio per i giocatori giovani e i tifosi, ho preferito mettermi da parte. Ma non mi sono ancora ritirato».