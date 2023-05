Guardiola: «Vincere velocemente il campionato ci aiuta per l’Inter!»

Guardiola ha parlato anche della finale di Champions League con l’Inter. Il tecnico è ad un passo dalla vittoria della Premier League

STEP BY STEP − Pep Guardiola alla vigilia del match fra Manchester City e Chelsea ha accennato anche alla finale del 10 giugno contro l’Inter: «Bisogna controllare tutto ed essere concentrati, non possiamo essere distrarci in questo momento. Ogni partita che vinci ti aiuta per quella successiva. Vincere il campionato il più velocemente possibile ci aiuta a preparare bene le prossime partite, le finali di FA Cup e Champions League, in condizioni migliori». Le sue parole in conferenza stampa.