Guardiola punta l’Inter: «Champions League per essere tra i migliori»

Dopo la vittoria della Premier League in seguito alla sconfitta dell’Arsenal per 1-0 contro il Nottingham Forrest, Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa. Sottolineando l’importanza di vincere la Champions League – in finale contro l’Inter – per essere considerati tra i migliori.

TROFEO NECESSARIO – Nonostante le tre Premier League vinte negli ultimi tre anni, il Manchester City di Pep Guardiola si porta dietro l’etichetta di non aver mai vinto la Champions League. Proprio di questo ha parlato il tecnico catalano alla luce della conquista del campionato: «Per essere considerato tra i migliori devi alzare la Champions League. Certo, aver vinto il campionato è bello, è una grande gioia essere qui a festeggiare. Vada come vada per me non cambierà il giudizio sulla stagione, ma se vogliamo essere considerati tra i migliori dobbiamo vincere la finale contro l’Inter. È necessario».