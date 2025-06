Guardiola su PSG-Inter: «Sensazione di potenza. Luis Enrique fantastico»

Pep Guardiola ha commentato il successo del PSG, in finale di Champions League, contro l’Inter per 5-0. Il tecnico catalano ha elogiato il suo collega Luis Enrique per la vittoria e il modo in cui è arrivata.

IL RAGIONAMENTO – Pep Guardiola ha parlato a margine dell’evento di golf “Legends Trophy“, trattando anche della finale di Champions League vinta dal PSG contro l’Inter con il punteggio di 5-0. Il tecnico del Mancehster City si è così riferito alla partita, ponendo l’accento sui meriti del connazionale Luis Enrique: «Si merita questa vittoria, è un allenatore fantastico. Mi ha dato una sensazione di potenza, che si è vista in finale. Ha eliminato Liverpool e Arsenal, arrivando poi alla finale con tutti i calciatori ​​sani, senza infortuni e in ottima forma. Siamo molto felici per il successo e ci congratuliamo con lui per questo».

Guardiola sull’impatto di un calciatore in PSG-Inter: candidato al Pallone d’oro con Yamal

LA VALUTAZIONE – Guardiola ha poi proseguito tessendo le lodi di due big del calcio internazionale: «Lamine Yamal e Ousmane Dembélé sono due candidati naturali al Pallone d’Oro. Il trofeo individuale viene sempre assegnato a chi lo merita. Yamal? Che possa essere candidato a diciassette anni è per lui un’ottima cosa».