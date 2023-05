Guardiola prima di Manchester City-Inter: «Finale? Ora altre partite»

Guardiola ritroverà come avversario l’Inter nella finale di Champions League, stavolta col Manchester City. Nell’intervista andata in onda durante Highlights Show su Amazon Prime Video, il manager catalano si sofferma prima di tutto sugli altri impegni.

IL RIVALE – Per il Manchester City non è ancora il momento di pensare all’Inter. Ha ormai vicinissima la Premier League, dove ha staccato l’Arsenal, poi in FA Cup ha la finale contro i rivali cittadini del Manchester United a Wembley. E Pep Guardiola vuole mettere l’attenzione proprio su questo: «Siamo in una finale di Champions League, questo non succede spesso. Molta felicità, è la seconda volta in tre anni. Adesso prepariamo la partita di domenica che può farci vincere il campionato, poi due settimane prima della finale di FA Cup e poi quella di Champions League».