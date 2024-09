Guardiola: «Inter? Ruberei tanti giocatori a Inzaghi»

Pep Guardiola ha parlato a Prime Video a poche ore dalla sfida contro l’Inter in Champions League. Tanti i temi toccati dall’allenatore del Manchester City.

FUTURO – In vista della super sfida di questa sera tra Manchester City e Inter, a Prime Video ha parlato Pep Guardiola. Il tecnico dei Citiziens ha spiegato chi ruberebbe all’Inter in vista di questo big match. Queste le sue parole: «Quando giochi tanti anni, i concorrenti ti vedono e cercano di opporti e cercano di fare le cose giuste per fermarti e tu fai viceversa. Ruberei tanti giocatori all’Inter, spingono tantissimo con Dumfires e Dimarco. Hanno dei movimenti che li fanno molti bene. Haaland? Si trova meglio dell’anno scorso, senza fatica mentale. Era arrivato stanco, l’anno scorso ha faticato mentalmente dopo il triplete, anche con quello però ha fatto molti gol. Quest’anno invece si trova bene, senza nessun problema. Adesso arrivano le coppe, il campionato. Adesso il recupero sarà meno e vedremo se riuscirà a gestire al massimo questo livello. Fallire? È un carico in più, quando non stai simpatico tutti vogliono che vai giù, ma va bene così. Serve tranquillità serve lottare con i tuoi e se perdi domani provi a vincere. Non cambia tanto».