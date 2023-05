Guardiola pensa all’Inter: «Arrivare alla finale con l’energia giusta!»

Al termine dell’ultima partita di Premier League, vinta dal Manchester City contro il Brentford, Pep Guardiola in conferenza stampa parla della condizione fisica dei suoi giocatori. L’allenatore del club inglese inizia a pensare alla finale di Champions League contro l’Inter.

FINALI – Pep Guardiola ha in mente la finale di Champions League contro l’Inter e per questa pensa a far recupare qualche giocatore. Così l’allenatore del Manchester City in conferenza stampa: «Dopo la partita ho detto ai giocati che è finita un’altra Premier League che hanno vinto meritatamente, di godersi le famiglie nei prossimi due giorni liberi. Poi da mercoledì prepareremo la prima finale. I ragazzi che non hanno giocato contro il Brentford, e che di solito giocano, erano davvero esausti negli ultimi due giorni. Abbiamo parlato con loro e mentalmente erano del tutto prosciugati. Avevano bisogno di riposare e ora dovremo fare in modo che arrivino con l’energia giusta alla finale contro il Manchester United e a quella di Champions League».