Guardiola: «Inter diversa dal Manchester United. Ho qualche idea»

Guardiola giocherà col suo Manchester City due finali: quella di FA Cup contro il Manchester United e quella contro l’Inter in Champions League. Il suo pensiero

STEP BY STEP − Guardiola alla vigilia del match contro il Brentford si è espresso sulle due finali: «Ho visto qualcosa di Inter la scorsa settimana, ma in questa mi sono concentrato sulle nostre due partite e sul Manchester United. Sono più concentrato su di loro ora che sull’Inter, perché anche contro il Chelsea ieri sera hanno confermato di poter giocare come hanno fatto contro di noi a Old Trafford. Mi sto preparando prima di tutto per quella partita, e la prima cosa sarà capire quali giocatori avremo a disposizione».

SQUADRE DIVERSE − Così Guardiola su Manchester United e Inter: «Ho già le idee in testa di quello che ci serve per vincere le due finali, ma United e Inter giocano in modi completamente diversi l’una dall’altra. Dovremo farlo anche noi, dovremo difendere e attaccare in maniera diversa e alcuni giocatori sono più adatti ad un modo e altri ad un altro».