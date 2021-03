Guardiola: «Il Borussia Monchengladbach ha eliminato l’Inter ai gironi!»

Guardiola, attuale tecnico del Manchester City, agli ottavi di finale di UEFA Champions League ha incontrato ed eliminato il Borussia Monchengladbach, squadra tedesca che ai gironi ha affrontato l’Inter di Antonio Conte.

DOPO LA QUALIFICAZIONE – Guardiola ieri con la sua squadra ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di UEFA Champions League. Il suo Manchester City ha eliminato il Borussia Monchengladbach, queste le sue parole al termine della partita: «Conosco benissimo le loro qualità e per questo sono ancora più contento di questa qualificazione. Nella fase a gironi hanno eliminato l’Inter, che è prima in Serie A, e lo Shakhtar Donetsk, che ha grande esperienza così come il Real Madrid».

