Guardiola elogia l’Inter: «Incredibili a difendere! Inzaghi tecnico straordinario»

Guardiola alla vigilia della partita di Premier League contro il Wolverhampton ha sottolineato la bellezza di entrambe le semifinali di Champions League. In conferenza stampa il tecnico spagnolo ha elogiato in particolare l’Inter.

GRANDI COMPLIMENTI – Pep Guardiola commenta con ammirazione il 3-3 show tra Barcellona e Inter, semifinale di andata di Champions League: «Quando giochi come il Barcellona, sai che gli stadi non saranno mai vuoti. Anche l’Inter è molto forte, incredibile quanto siano bravi a difendere, nelle transizioni, nella fisicità e quanto siano ben organizzati. Simone Inzaghi è un tecnico straordinario. Grazie a questo genere di partite, gli stadi non saranno mai vuoti e il calcio crescerà sempre».