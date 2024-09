Guardiola avvisa l’Inter: «Haaland è pronto. Arma da sfruttare»

Dopo la vittoria per 2-1 in rimonta contro il Brentford, Pep Guardiola ha parlato ai canali ufficiali del Manchester City, soffermandosi in particolar modo su Erling Haaland. Con il giocatore pronto per la sfida di UEFA Champions League contro l’Inter.

PRONTO – Erling Haaland regola il Brentford con una doppietta e si prepara per affrontare l’Inter in UEFA Champions League, mercoledì. Dell’attaccante ha parlato Pep Guardiola, soffermandosi sulla perdita di un amico di famiglia, che ha causato un momento difficile all’attaccante: «Mi ha detto che voleva scendere in campo e giocare. Questa è la sua forza. Per 90 minuti è in grado di dimenticarsi la sua vita personale. Per la sua famiglia è un momento duro. In settimana era molto giù di morale, ma cerchiamo di stargli vicino e di prenderci cura di lui così come di tutti i giocatori. Prima della partita l’ho visto meglio a livello di morale e il modo migliore per superare determinati momenti è fare il tuo lavoro al meglio. Lui lo ha fatto perfettamente. So che se non è pronto per giocare è il primo a venire da me a dirmelo, quindi se è in campo è perché è pronto. È un giocatore di grande qualità ed è un’arma che dobbiamo sfruttare».