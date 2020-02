Guardalà (Sky): “Juventus-Inter, per bianconeri meglio così. Senza tifosi…”

Intervenuto negli studi di “Sky Sport”, l’inviato a Torino Giovanni Guardalà ha fatto il punto sulle reazioni dopo la decisione di oggi di rinviare Juventus-Inter al 13 maggio. Umori contrastanti, ma soprattutto soddisfazione tra la società bianconera e i suoi tifosi.

SODDISFAZIONE – Dopo il rinvio ufficiale di Juventus-Inter al 13 maggio, sono scoppiate oggi le inevitabili polemiche che una decisione discutibile come questa ha comportato. Se qualcuno è soddisfatto dalla decisione, però, sicuramente sono la società bianconera e i suoi tifosi, che potranno in questo modo assistere alla partita. Sul tema è intervenuto l’inviato a Torino di “Sky Sport” Giovanni Guardalà, che ha spiegato in questo modo l’atmosfera che si respira nel capoluogo piemontese: «Gli umori sono contrastanti, la maggior parte dei tifosi della Juventus è contenta e chi ha biglietti spera di potersi riorganizzare tra mille sacrifici visto che i tifosi bianconeri non sono soltanto qui a Torino, ma arrivano un po’ da tutte le parti d’Italia. Dalla società non arrivano commenti, ma non andiamo distanti dalla realtà se diciamo che per la Juventus è meglio così visto che giocare una sfida così importante senza l’apporto dei tifosi sarebbe stato complicato. Probabilmente, però, anche la società non si aspettava un rinvio a così lungo termine».