Guardalà: «Juventus-Inter, voglia di non perdere più che di vincere!»

Giovanni Guardalà non è totalmente soddisfatto di quanto visto in Juventus-Inter. Il giornalista, ospitato nel salotto di Sky Sport 24, analizza l’atteggiamento mostrato dalle due squadre.

INVARIATO – Il risultato di Juventus-Inter soddisfa entrambe le squadre in ottica classifica. Giovanni Guardalà sottolinea, però, la qualità del calcio offerto dalle due: «Non credo che questo Juventus-Inter verrà ricordato. Non è stato spettacolare. È stata una partita che ha vissuto delle due fiammate nel primo tempo. Giocavano per il pareggio? La sensazione che si è avuta dopo dieci minuti dalla ripresa era quella. Non c’è stato mai un momento in cui una delle due squadre ha cercato con cattiveria la vittoria. Del resto la classifica alla fine è rimasta più o meno la stessa. È vero che Napoli e Milan hanno vinto però la Juventus è rimasta a due punti dai rossoneri e a più nove dal quinto posto, l’Inter è rimasta in testa. L’Importante era non perdere la partita da entrambe le parti. Vero che l’Inter è già in Champions League però deve cercare di ottenere il primo posto perché sappiamo quanto sia importante per il sorteggio. Quindi alla fine è prevalsa la voglia di non perdere più che quella di vincere. Juventus-Inter era e rimane sempre una partita molto sentita e Vlahovic è tornato al gol proprio lì. Una buona risposta per Allegri».