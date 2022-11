Guardalà: «Juventus, fare risultato col PSG può dare spinta verso Inter»

Giovanni Guardalà, in collegamento su Sky Sport, parla a proposito della Juventus impegnata domani sera contro il PSG. Proprio la sfida ai parigini, secondo il giornalista, può dare lo slancio ai bianconeri verso la sfida di campionato contro l’Inter

SPINTA – Queste le parole di Giovanni Guardalà: «Fare un risultato positivo contro il PSG, al di là del fatto che non significa nulla per la Champions League, può dare una spinta verso il campionato. Fare risultato in una situazione di emergenza darebbe una spinta importante verso l’Inter. Ricordiamo che i nerazzurri sono solo due punti avanti rispetto alla squadra di Allegri. Da quel punto di vista può essere una sfida fondamentale per il campionato».