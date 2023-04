Guardalà: «La Juventus cerca i colpevoli. Danilo? Non ha reagito»

Juventus-Inter ha scatenato tante polemiche: così Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport, ha parlato di quanto accaduto all’Allianz Stadium (vedi articolo) e di Danilo, capitano bianconero (vedi articolo).

COLPEVOLI − Giovanni Guardalà, a Sky Sport, ha dichiarato: «Nella totalità dello stadio si sentiva poco. Da quando Lukaku ha fatto fallo su Gatti si è iniziato a sentire qualcosa e ancora di più con il rigore. Danilo non ha reagito come non hanno reagito altri. La Juventus, e questo è importante, ha fatto sapere che ha iniziato a cercare i colpevoli per espellere definitivamente dagli stadi i colpevoli. Sono stupidi e ignoranti e deve essere eliminata la possibilità di far entrare questi soggetti negli stadi. Per la partita in sé c’è da dire che ieri è stata brutta. Il pareggio è stato il risultato più giusto. Poi è chiaro che ti resta amarezza se subisci il pareggio all’ultimo minuto per un errore evitabile di Bremer».