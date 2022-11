Guardalà: «Juventus? Cammino pessimo, ma Inter solo due punti avanti!»

Giovanni Guardalà, negli studi di Sky Sport, parla a proposito della Juventus, reduce dalla sconfitta contro il PSG e prossima avversaria dell’Inter in Serie A

SFIDA – Queste le parole di Giovanni Guardalà: «Chiesa? Non lo vedremo fra i titolari nelle prossime partite. Si andrà con grande calma, farà altri spezzoni. Deve trovare la condizione vera, lo si è visto lottare con veemenza contro il PSG. Danilo è sicuramente pronto per l’Inter, anche Bremer dovrebbe essere titolare così come Vlahovic. Di Maria? Rientrerà, a meno di intoppi, però credo che partirà dalla panchina. In una sfida che può rappresentare il sorpasso sull’Inter che, nonostante il pessimo campionato, è solo due punti avanti. I bianconeri non hanno avuto un calendario difficile, adesso inizia con l’Inter, dopo la sosta Napoli ed Atalanta. Partite che Allegri potrà giocare con la rosa al completo».