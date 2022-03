Guardalà: «Dybala spesso protagonista con l’Inter. Da capire la reazione»

Giovanni Guardalà, ospite di Sky Sport 24, si è concentrato su Dybala e su come potrà reagire sul campo durante Juventus-Inter. La Joya, ricorda il giornalista, spesso è stato protagonista del derby d’Italia.

REAZIONE ATTESA − Giovanni Guardalà interviene su Paulo Dybala: «Sulla reazione allo stadio credo che ci saranno molti applausi. Sarà una gara in cui Dybala dovrà dimostrare tanto. Spesso contro l’Inter è stato protagonista, ha fatto quattro gol e due assist. Ha fatto sempre gare di alto livello. C’è curiosità su come reagirà lui in partita. È una gara importante anche in chiave scudetto, mettere pressione al Milan non sarebbe male».