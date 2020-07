Guardalà: “Con Conte aspetti vinca. Ma all’Inter ha avuto solo uno sempre”

Conte è nell’occhio del ciclone per gli ultimi risultati dell’Inter, molto deludenti soprattutto viste le rimonte. Giovanni Guardalà, in collegamento per “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha commentato la posizione del tecnico. Inoltre ha segnalato come, di tutti gli acquisti, solo uno ha avuto continuità di minutaggio.

VINCERE SENZA GLI UOMINI? – Per Giovanni Guardalà quest’anno Antonio Conte poteva fare di più, ma il materiale offertogli dall’Inter non è stato eccelso: «Credo che la situazione sia chiaramente esposta. È vero che in molti si aspettavano qualcosa in più, proprio perché Conte ha abituato un po’ tutti bene. Però è anche vero che, della campagna acquisti fatta, l’unico che ha avuto praticamente sempre a disposizione è stato Romelu Lukaku e ha reso. Alexis Sanchez lo ha avuto adesso, non c’è stato mai, Stefano Sensi ha fatto dodici partite in campionato e poi è stato vittima di infortuni, Nicolò Barella un po’ sì e un po’ no. Quindi, anche da quel punto di vista, qualche attenuante c’è, poi è chiaro che quando c’è Conte ti aspetti che vinca. Fino allo scontro diretto dell’8 marzo era a tre punti dalla Juventus, quindi è vero che da quel punto di vista ci sia poco da aggiungere».