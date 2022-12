Guardado: «Amichevole Inter? Bello giocare questo tipo di partite simili alle gare ufficiali»

Andres Guardado, dopo l’esperienza al Mondiale con il Messico dove ha anche affrontato l’Argentina di Lautaro Martinez, attraverso i canali ufficiali del Real Betis ha parlato del suo infortunio, ma anche dell’amichevole in programma con l’Inter sabato 17 dicembre.

DOPO L’INFORTUNIO – Guardado parla così dopo aver recuperato dal suo infortunio: «Pensavano che fosse muscolare, ma non era muscolare, è stato un duro colpo alla coscia destra che mi ha impedito di continuare a giocare ma con un po’ di riposo e un po’ di terapia tutto si è risolto al meglio e adesso sono pronto al 100% per questo inizio di “pre-season”».

IN AMICHEVOLE – Guardado sabato sfiderà l’Inter in amichevole, questo il suo pensiero: «Giocare questo tipo di partite prima di una competizione è sempre bello, sono talmente impegnative che si avvicinano agli impegni ufficiali. La cosa importante però è quella di continuare a lavorare per farci trovare pronti alla ripresa del campionato».