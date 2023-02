Grosso: «Mulattieri e Moro mi piacciono entrambi, qualità! Samuele…»

Fabio Grosso ha parlato su Sky Sport prima di Frosinone-Cittadella, gara valida per la 21esima giornata di Serie B. Dalla panchina il rientrante Samuele Mulattieri, giocatore di proprietà dell’Inter

QUALITÀ − Tra poco in campo Frosinone e Cittadella, ha parlato prima del calcio d’inizio Fabio Grosso. Il tecnico dei ciociari ha risposto alla domanda sull’interista Mulattieri: «Mulattieri o Moro? Mi piacciono entrambi, hanno qualità. Nella fase iniziale di campionato ha giocato Moro, poi ha preso il sopravvento Samuele. Cercheremo di sfruttare le loro caratteristiche, in certi li abbiamo fatti giocare insieme. Sono molto importanti per noi».