Grosso: «Mondiale per Club? Inter e Juventus hanno ambizione»

Grosso parla del Mondiale per Club mandando un grande in bocca al lupo a due sue ex squadre come Juventus e Inter.

MONDIALE PER CLUB – Fabio Grosso, alla Milano Football Week, sul prossimo imminente evento: «Quando squadre come Juventus e Inter partecipano a queste competizioni hanno sempre l’ambizione di arrivare il più lontano possibile. Noi, da italiani, glielo auguriamo a entrambe».

L’ITALIA – Infine, Grosso sulla Nazionale azzurra: «Nazionale? Ci sono talenti in Italia, ci sono sempre stati e ci saranno. Basta ritrovare un po’ di energia ed entusiasmo e sicuramente metteremo tutti nella condizione di fare il meglio».