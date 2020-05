Grifo: “Riparte la Bundesliga, tutto sotto controllo. Serie A ora al top”

Vincenzo Grifo, calciatore italiano del Friburgo, dice la sua riguardo la ripresa del campionato in Bundesliga facendo riferimento al campionato di Serie A.

BUNDESLIGA E SERIE A – Vincenzo Grifo parla della ripresa della Bundesliga, che scenderà in campo già dal prossimo sabato: «Siamo già in ritiro. Da qualche giorno siamo in un hotel a 20 minuti da Friburgo, è riservato al club. Stanze singole per i calciatori, però le sedute collettive sono riprese sabato scorso. Serie A come la Bundesliga? Noi siamo contenti che il campionato riparta, poi non posso decidere per l’Italia. La speranza è che tutto vada bene, la Germania può essere un esempio per la Serie A, la Premier League e la Liga. Facciamo il necessario tra misure di sicurezza e tamponi. Li facciamo il venerdì e il lunedì, prima e dopo le partite. Nello spogliatoio non c’è paura, serve attenzione. Ci sentiamo sicuri».

SERIE A – Grifo conclude dicendo in breve la sua riguardo il campionato italiano : «La Serie A sta tornando al top, vedo tantissima qualità. Ho guardato molte partite di Juventus, Inter e Milan».

Fonte: Corriere dello Sport.