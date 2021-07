Grifo: «Inter, una volta ero tifoso. Ora simpatizzante per un motivo»

Vincenzo Grifo – attaccante del Friburgo – è stato intervistato da Sky Sport DE, dove ha parlato della sua passata passione per l’Inter.

EX TIFOSO – Queste le parole di Vincenzo Grifo sulla sua passione per l’Inter, che con il tempo è andata però a perdersi: «Una volta ero tifoso dell’Inter, ora sono soltanto simpatizzante. In passato compravo sempre le maglie e sono stato più volte a San Siro per il derby contro il Milan. Da qualche anno però non posso più dichiararmi un tifoso vero e proprio, dal momento che quando si lavora in questo settore più si cresce e più si perde il tifo per una squadra».