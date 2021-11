Gregucci: «Inter solida, ma Pioli e Milan hanno il miglior progetto»

Gregucci, ex giocatore e ora allenatore, ha parlato di queste prime 12 giornate di Serie A. Lo ha fatto intervenendo ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio. Inevitabile parlare dell’Inter campione d’Italia

SERIE A – Angelo Gregucci promuove il Milan: «Il progetto tattico dell’Inter non aveva bisogno di tantissimo lavoro: la squadra rimane competitiva anche senza i due alfieri principi persi. Ci sono state volte, come con la Juve, in cui meritava di più, e sta pagando la continuità di rendimento di chi è davanti. Dico che venderanno cara la pelle, è un’Inter solida, c’è. Il progetto migliore del nostro calcio però è un altro, ovvero del Milan. Per tanti motivi, partendo dalla lungimiranza del dirigente e l’intuizione Pioli. Maldini ha convinto la società a puntare su Stefano, in questo momento l’allenatore più evoluto perché ha tantissimi piani gara e sa come valorizzare i giocatori».