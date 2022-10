Gregucci: «Inter, ossigeno da sfide col Barcellona! Lukaku? Con Conte…»

Angelo Gregucci, ex calciatore oggi allenatore, intervenuto in collegamento su Sky Sport, ha parlato dell’Inter, analizzando gli elementi dell’attacco nerazzurro ed il momento della squadra di Inzaghi

IMPORTANTE – Gregucci analizza il momento dell’Inter di Inzaghi, con un particolare focus sull’attacco dei nerazzurri: «Dzeko è un giocatore importante, specie in questo momento. Inzaghi è bravissimo nella gestione dei calciatori, io penso che l’Inter debba ritrovare il miglior Lukaku il prima possibile. L’attaccante che ha lasciato la Serie A nell’anno di Conte era un fattore. La squadra ha trovato tantissima spinta dalla manifestazione che la metteva più a rischio, le serate col Barcellona sono state bombole d’ossigeno. Hanno restituito tanta autostima e l’hanno messa in una posizione di rilievo di passaggio del turno della migliore manifestazione al livello continentale. Serie A? Anche se l’Inter è attardata ha ancora margine. I margini stanno nel turno importante di questo weekend che vede tanti incroci ed è fondamentale per la classifica che dopo questo turno potrebbe essere compressa in alto o più diluita»