Gregucci: «Inter, Correa affidabile ma serve un top! Dybala? Una chiave»

L’Inter lavora per costruire l’attacco del futuro. I nomi sono quelli di Dybala e Lukaku (vedi articolo), ma secondo Angelo Gregucci, ex vice di Mancini proprio in nerazzurro, la dirigenza interista potrebbe anche guardare altrove. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

NOMI TOP – L’Inter per la prossima stagione ha intenzione di rivedere qualcosa in attacco, aggiungendo un nome importante. Secondo Angelo Gregucci, uno come Joaquin Correa rappresenta un’alternativa affidabile ma a livello internazionale serve altro: «Secondo me Correa è un ragazzo affidabile. Non c’è migliore allenatore di Inzaghi che possa dire se è l’uomo giusto, ma io credo che l’Inter per proporsi a livello internazionale dovrà comprare un top. L’idea è Dybala ma può pensare anche di prendere un attaccante all’Ajax, vetrina sempre molto cara. Necessita di un top davanti. Dybala non andrà all’Atletico Madrid, secondo me il richiamo forte di Marotta è la chiave per poter passare all’Inter. Vero che ha commissioni altissime ma penso che la chiave sia un dirigente come Marotta».