Gregucci: «Dove va Inter senza Lukaku e Hakimi, dicevano? Ad oggi…»

Angelo Gregucci, ex giocatore e ora allenatore, ha parlato anche dell’Inter allenata da Simone Inzaghi senza Romelu Lukaku ed Achraf Hakimi.

INTER – Queste le parole a TMW Radio da parte di Angelo Gregucci, ex giocatore e ora allenatore, ha parlato anche dell’Inter allenata da Simone Inzaghi. «Inzaghi adatta la sua creatività in base alle qualità dei suoi giocatori. Dove va l’Inter senza Lukaku e Hakimi, dicevano in tanti? Ad oggi l’Inter sembra aver perso poco. Lascia interpretare ai suoi giocatori il suo progetto tattico. Questo calcio interpretativo è quello che andrà avanti. Nutro dei dubbi sul calcio dei numeri. Tutti oggi vogliono andare a dominare le partite, ossia costruire dal basso. Ma questo dipende molto dall’atteggiamento della squadra avversaria».