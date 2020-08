Greco: “Serie A diversa dopo il Coronavirus. Inter a -1 dalla Juventus…”

Greco ha espresso il proprio punto di vista sulla Serie A appena conclusa e in particolare sulle gerarchie nella corsa allo Scudetto. L’Inter a -1, come allude il presentatore, è unicamente dovuto al modo in cui la Juventus ha affrontato le ultime sfide

DISTACCO FALSO? – Alessandro Greco parla degli equilibri in Serie A: «Credo che ci sia stata una prova di forza e concretezza da parte della Juventus. Il Coronavirus ha segnato la vita di tutti. Senza il lockdown la dinamica di campionato sarebbe stata ben diversa. Bisogna fare i complimenti a squadre come Atalanta e Lazio, a Immobile. Credo sarebbe stata una Serie A più battagliera. Ho letto che l’Inter non ha vinto lo scudetto per un punto, ma credete davvero il distacco sarebbe stato questo senza la certezza matematica del titolo per la Juventus?».