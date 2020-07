Graziani: “Zapata come Lukaku. Inter, speranza Scudetto? Ormai…”

Francesco ‘Ciccio’ Graziani, ex allenatore e attuale opinionista, ha parlato durante il programma “Sport Mediaset XXL” su “Italia Uno”. I temi principali trattati sono stati la lotta Scudetto tra Juventus e Inter e il paragone tra Duvan Zapata e Romelu Lukaku.

POCHE SPERANZE – Interrogato su chi possa essere l’attaccante giusto per la Juventus tra Duvan Zapata e Arkadiusz Milik, Francesco Graziani non ha dubbi su chi scegliere: «Tra i due prenderei sicuramente Zapata. Lui ha le stesse caratteristiche e capacità di Romelu Lukaku, anche se 70 milioni mi sembrano un’esagerazione». Un commento, poi, sul campionato, con i bianconeri che – secondo lui – festeggeranno il nono titolo consecutivo spegnendo del tutto le speranze dei nerazzurri: «Questa sera il campionato finirà ufficialmente, la Juventus vincerà. La speranza per l’Inter è sempre l’ultima a morire, ma penso che ormai lo scudetto non dipenda più da loro ma soltanto dagli altri».

Fonte – Sport Mediaset