Graziani: «Vidal esulti per rispetto dei tifosi dell’Inter! Conte ha inciso»

Francesco Graziani

Graziani se la prende con Vidal per non aver esultato, o comunque averlo fatto in maniera soft, dopo il gol che ha sbloccato Inter-Juventus domenica sera. L’ex attaccante, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, ha poi valutato la differenza di impatto fra Conte e Pirlo nel derby d’Italia.

LE MOSSE – Francesco Graziani vede Inter-Juventus segnata dalle scelte dei due allenatori: «La gestione di uno spogliatoio oggi è fondamentale per un allenatore. Più che allenare, perché ad allenare sono capaci in tanti, gestire gli uomini è il compito più difficile. Domenica si è visto che Antonio Conte ha inciso sulla mente dei giocatori. Oltre ad aver giocato una partita perfetta erano undici gladiatori: la Juventus no!»

LA CRITICA – Graziani poi trova un errore, a suo avviso: «Io sono incazzatissimo con Arturo Vidal. Il bacio lo lascio perdere: non è possibile che un calciatore che faccia gol non esulti perché ha giocato nell’altra squadra. Se vuoi fare un atto di cavalleria buttala fuori quella palla! È irrispettoso per i nuovi tifosi: io fossi un tifoso dell’Inter sarei incazzato con lui. Devi esultare, è una stupidaggine enorme quella che uno per rispetto non esulta. Il rispetto è un’altra cosa, io trovo ingiusto nei confronti dei nuovi tifosi che uno non esulti».